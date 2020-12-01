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Afyonkarahisar'da trafo üzerinde yanmış ceset bulundu

01.12.2020 22:09 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da trafo üzerinde yanmış ceset bulundu

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde yüksek gerilim trafosu üzerinde yanmış bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gülistan Mahallesi Soğan Kuyu mevkisindeki yüksek gerilim trafosu üzerinde yanmış erkek cesedini gören vatandaşlar durumu 155'e bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yüksek gerilim trafosundan indirdiği cesedin Başmakçı Sulama Kooperatifinde görevli Süleyman Akoğlan'a ait olduğu belirlendi.

İncelemenin ardından Akoğlan'ın cesedi Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

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