HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Afyonkarahisar'da tüfekle oyun faciayla bitti!

Afyonkarahisar'da tüfekle oyun faciayla bitti!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2020 19:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde arazideki koyunlara bakmaları için babaları tarafından tek odalı eve bırakılan iki kardeşten A.O.E.'nin (12) eline aldığı tüfek, ağabeyi Nuri E. (14) ile şakalaştıkları sırada ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği ağabey Nuri E., göğsünden vurularak yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da tüfekle oyun faciayla bitti!

Çay'a bağlı İnli köyünde besicilik yapan Muhittin E. (62) dün akşam çocukları A.O.E. ile Nuri E.'yi arazideki tek odalı eve koyunlara bakmaları için bıraktı. İki kardeş oyun oynadıkları sırada A.O.E., odada bulunan tüfeği eline aldı. Ağabeyi Nuri E. ile şakalaşan A.O.E.'nin elindeki tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların göğüs bölgesine isabet ettiği Nuri E. ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler, silah sesini ve A.O.E.'nin yardım çağırmak için bağırmasını duyarak eve geldi. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Nuri E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nuri E.'nin cenazesi Çay Devlet Hastanesi'ndeki otopsi sonrası İnli köyünde bugün öğleden sonra toprağa verildi. A.O.E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz dahaYeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha
Genç DJ hayatını kaybetti, arkadaşının sözleri şoke ettiGenç DJ hayatını kaybetti, arkadaşının sözleri şoke etti
Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Süper hücre' uyarısı! Dikkat: Çok kuvvetli geliyor

'Süper hücre' uyarısı! Dikkat: Çok kuvvetli geliyor

Dolandırıcıların gönderdiği mesaj hayatını değiştirdi! İşinin patronu oldu

Dolandırıcıların gönderdiği mesaj hayatını değiştirdi! İşinin patronu oldu

Kick boks sporcusu, 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi

Kick boks sporcusu, 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Üçlü ilişki yaşadılar mı? İlk açıklama geldi

Üçlü ilişki yaşadılar mı? İlk açıklama geldi

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

MAK anket sonuçlarını açıkladı! İşte dikkat çeken sonuçlar

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Pandeminin gözdesi oldu! 10 bin yıllık buğdayın unuyla yapılıyor

Pandeminin gözdesi oldu! 10 bin yıllık buğdayın unuyla yapılıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaz ortasında kartopu oynadılar

Yaz ortasında kartopu oynadılar

Genç DJ Levent Bat hayatını kaybetti, arkadaşının sözleri şoke etti

Genç DJ hayatını kaybetti, arkadaşının sözleri şoke etti

Denizde dehşet! Baba boğuldu, oğlu kayboldu

Denizde dehşet! Baba boğuldu, oğlu kayboldu

Pınarhisar'da sel yolu kapattı, araçlar mahsur kaldı

Sel bu kez de orayı vurdu! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı

Samsun'da cinsel istismar iddiasına gözaltı

İğrenç olay! 16 yaşındaki kıza cinsel istismar...

Kırıkkale'de tarihi köprü yeniden ziyarete açıldı

Tarihi köprü yeniden ziyarete açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.