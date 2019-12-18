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Afyonkarahisar'da tur otobüsü kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 06:45 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi yakınlarında özel bir şirkete ait tur otobüsü çimento yüklü kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan otobüs muavinin de aralarında bulunduğu 10 yaralı çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Antalya istikametinden Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan çimento yüklü kamyona Dinar kavşağı yakınlarında özel şirkete ait tur otobüsü arkadan çarptı. Meydana gelen kazada çimento yüklü kamyon şarampole devrildi.

Kazada otobüs muavini ağır yaralanırken diğer yaralılar otobüs şoförü, yolcular ve yaralı kamyon şoförü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dinar ve Sandıklı Devlet Hastanesine götürüldüler.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar trafik kazası

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