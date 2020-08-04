Afyonkarahisar'da yakalandılar! 5 peçeteye 32 bin TL’lik sentetik uyuşturucu emdirdiler

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

NARKOTİK POLİSİ TAKİBE ALDI

Antalya’dan kente uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi alan narkotik polisi içerisinde 2 şahsın bulunduğu otomobili takibe aldı. Otomobil gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Sinanpaşa ilçesinde durduruldu.

PİYASA DEĞERİ 32 BİN TL

Araçta ve içerisindeki şüpheliler M.D. ile Ö.K.’nın üzerinde arama yapan ekipler piyasa değeri yaklaşık 32 bin TL olan bin 600 kullanımlık 5 parça sentetik peçete ile bir miktar kokain ele geçirdi.

Zanlıların uyuşturucuyu taşımak için geliştirdikleri peçete yöntemi ise akıllara durgunluk verdi. Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

