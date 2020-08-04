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  4. Afyonkarahisar'da yakalandılar! 5 peçeteye 32 bin TL’lik sentetik uyuşturucu emdirdiler

Afyonkarahisar'da yakalandılar! 5 peçeteye 32 bin TL’lik sentetik uyuşturucu emdirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 23:25 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da peçeteye emdirdikleri sentetik uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlıların uyuşturucuyu taşımak için kullandıkları ‘sentetik peçete’ yöntemi akıllara durgunluk verirken, ele geçirilen 5 adet uyuşturucu emdirilmiş peçetenin piyasa değerinin ise 32 bin TL olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar'da yakalandılar! 5 peçeteye 32 bin TL’lik sentetik uyuşturucu emdirdiler

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

NARKOTİK POLİSİ TAKİBE ALDI

Antalya’dan kente uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi alan narkotik polisi içerisinde 2 şahsın bulunduğu otomobili takibe aldı. Otomobil gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Sinanpaşa ilçesinde durduruldu.

PİYASA DEĞERİ 32 BİN TL

Araçta ve içerisindeki şüpheliler M.D. ile Ö.K.’nın üzerinde arama yapan ekipler piyasa değeri yaklaşık 32 bin TL olan bin 600 kullanımlık 5 parça sentetik peçete ile bir miktar kokain ele geçirdi.

Zanlıların uyuşturucuyu taşımak için geliştirdikleri peçete yöntemi ise akıllara durgunluk verdi. Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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