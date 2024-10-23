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  4. Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Karakol komutanı hayatını kaybetti oldu, 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Karakol komutanı hayatını kaybetti oldu, 15 kişi yaralandı

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
23.10.2024 13:24
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Afyonkarahisar'da, meydana gelen ve 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, karakol komutanı olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Durgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan 2 tır, 1 kamyon, 1 kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Karakol komutanı hayatını kaybetti oldu, 15 kişi yaralandı

Kaza, Çay ilçesine bagli Çayıryazı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı sis nedeniyle sabah erken saatlerde yaşanan zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine girdi.

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16 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI

2 tır, 1 kamyon, 1 kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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KARAKOL KOMUTANI ASTSUBAY HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Karaadilli Jandarma Karakol Komutanı olduğu belirtilen Astsubay Ali Durgut yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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KARAKOLA 10 GÜN ÖNCE ATANMIŞ

Durgut'un henüz 10 gün önce karakola komutan olarak atandığı ve izinden döndüğü aktarıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından olay yerinde detaylı inceleme yapıldı. Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Astsubay Afyonkarahisar kaza
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