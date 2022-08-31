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Afyonkarahisar'daki kaza hayattan koparmıştı! Yeni ortaya çıktı: Dehşete düşüren anlar

31.08.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da bir ticari taksinin tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada can kayıpları yaşanmıştı. Kazanın yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri dehşete düşürdü. Çarpışmanın şiddetini gözler önüne seren görüntülerde taksinin tırın arka dorsesine adeta ok gibi saplandığı anlar yer alıyor.

Afyonkarahisar'daki kaza hayattan koparmıştı! Yeni ortaya çıktı: Dehşete düşüren anlar

Korkunç kaza, dün gündüz saatlerinde, kent merkezi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Recep A., idaresindeki 03 T 0190 plakalı ticari taksi, kavşakta Ali İ., yönetimindeki 47 PT 219 plakalı tıra arakadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile ticari taksi hurdaya döndü ve ön camı başta olmak üzere birçok parçası tırın arka dorsesine adeta saplandı. Kazada Recep A.’nın olay yerinde, yanında yolcu olarak bulunan Berkay Ö., ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan tır sürücüsünün tedavisi ise devam ediyor.

Yaşanan kazanın ortaya çıkan güvenlik kameraları görüntüleri ise olayın şiddetin gözler önüne serdi. Görüntülerde, kavşaktan çıkış yapan ticari taksiye yolun sağ tarafından gelen tırın büyük bir hızla çarptığı ve çarpmanın etkisi ile taksinin savrulurken parçalanmaya başladığı görülüyor.

Öte yandan, olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar Tır taksi
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