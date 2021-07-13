Afyonkarahisar'daki Maltaş Anıtı'nda hummalı çalışma! 2 metresi kazıldı, tamamı 9 metre

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Maltaş Anıtı'nda kazı çalışmaları sürüyor. 'Göynüş Vadisi' olarak da bilinen bölgede 3 metrelik kısmı toprak üzerinde görünen, 6 metre de yerin altında kaldığı değerlendirilen anıtın üst kısmında sarnıç bulunuyor. Maltaş Anıtı için bir süredir 12 kişilik ekip tarafından çalışmalar yapılıyor. Ekip yaklaşık 1 haftada 2 metreye yakın kazı yapıyor.

Afyonkarahisar'ın özgün eserlerin yoğun olarak bulunduğu ve Frigya medeniyetinin yoğun yaşandığı bölgede bulunduğunu kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Tanır, şunları söyledi: 506 kilometrelik geniş bir alandan bahsediyoruz, Frigya'dan bahsediyoruz ve o Frigya'nın içerisinde sonraki dönem medeniyetlerin hiç dokunmadığı, hiç zarar vermediği ya da değiştirmediği bir alandayız. Burada Maltaş tapınağını, sunağını görüyoruz. Başka burada Yılantaş'ı görüyoruz, bunun yanında Aslantaş'ı görüyoruz. Yani bu eserler özgün olarak, Frig eseri olarak net bir şekilde bu bölgede yoğunlaşmıştı. Dolayısıyla bu bölgenin bir özeliği de budur, diyebilirim. İkincisi şu arkamızda görmüş olduğunuz anıt, Yazılıkaya Anıtı'yla eş değer büyüklükte, değerdedir ve üzerinde yazıt özellikle Frig yazılarının bulunduğu bir alan olarak önem arz etmektedir. Burası kaya üzerine yapılmış anıtlardan mesela Friglerde sunak olarak daha alçak sunaklar olmakla birlikte abide şeklinde büyük görkemli yapılardan bir tanesini görüyoruz. Ulaşabildiğimiz ilk verilere göre 10.5 metre genişliğinde, 9- 9,5 metre derinliğinde bir abideyi burada göreceğiz.

''YENİ VERİLERE ULAŞACAĞIZ''

Anıtın yıllar içinde toprak altında kaldığını, yalnızca 3'te 1'inin toprak üzerinde olduğunu aktaran Tanır, "Şu anda 1,80- 2 metreye yakın bir alanı kazdık. Buna bakarken yaklaşık 50 santim genişliğinde 1,5 metre derinliğinde bir çukurla karşılaştık. Tabi oradan daha aşağıya indiğimiz zaman daha yeni verilere ulaşacağız. Bu Maltaş Anıtı, yaklaşık olarak milattan önce 7'nci yüzyıla ait yani 2 bin 700 yıllık bir anıttan bahsediyoruz. Çevresindeki bu yapılarla beraber daha çok öne çıkan bir yapı. Şunu diyebilirim; bu bölgede 10'a yakın bu tür Frig anıtını görüyoruz" dedi.

''ANITIN ARKASINDA DERİN KUYU VAR''

Vali Gökmen Çiçek ile geçen günlerde anıttaki kazıyı başlattıklarını aktaran Tanır, "10 işçi, 2 uzmanımızla beraber sürekli burada çalışma devam ediyor. İlk çalışmalarımızda anıtın 2 metre derinliğine indik ve 2 metre genişliğine ulaşmış olduk. Maltaş Anıtı'nı ortaya çıkarmakla bu kazı çalışmasıyla beraber birkaç şeyi ortaya koymuş olacağız. Bir tanesi bu çalışmayla burasını turizme kazandırmış olacağız. Diğeri bu bölgedeki Frigya anıtlarına daha çok ilgi çekmiş olacağız. Bir başkası da bilim insanlarını bu bölgeye çekeceğiz. Maltaş bir başka özelliği de arkasında derin kuyu olması. Bu muhtemelen burada birtakım yiyecek veya hayvan, kurban kestikleri şeylerin orada sunulduğunu düşünüyoruz. Friglerde öncelikle ya yiyecek tanrıya sunulan yiyecek veya canlı hayvanı kurban ederek bu da sunuluyor. Yani önemli sunak olma özelliğini de taşıyor ve yine de kuyulu abide olarak da öne çıkıyor" diye konuştu.

(DHA)

