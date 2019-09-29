Afyonkarahisar emniyetinden uyuşturucuya geçit yok

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirdikleri operasyonda 112 adet ecstasy hap ele geçirdi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 3 şahıs ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ yapmaktan gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

