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Afyonkarahisar'ın Döğer kasabasına giriş ve çıkışlar durduruldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 18:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artış gösterdiği Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer kasabasına giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.

Afyonkarahisar'ın Döğer kasabasına giriş ve çıkışlar durduruldu!

İhsaniye ilçesi Döğer kasabasında koronavirüs vaka sayısı tırmanmaya başlamasının ardından İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıha Kurulu tarafından kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu.

Kasabaya yönelik Hıfzıssıha Kurulu tarafından alınan tedbir kararları kaymakamlık tarafından duyuruldu.

İŞTE ALINAN TEDBİRLER

Alınan tedbirler kapsamında, “Kasabada zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmayacak. Döğer’e giriş ve çıkışlar geçici olarak sınırlandırıldı. Sadece belirli istisnalar var. Öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görev amaçlı giriş çıkışı, resmi dairelerde yapılması gereken randevulu ve süreli işlemler, tıbbi acil durumlar gibi durumlar istisnalar arasında. Lokanta, restoran, pide fırını gibi işletmelerin faaliyeti geçici olarak durduruldu. Ekmek fırınları ve market ve bakkallar açık olacak. Berber ve kuaförler kapatıldı. Mahalle fırınları kapatıldı. Park ve bahçelerde oturmak, yürümek yasaklandı. Kasaba sınırları içerisinde piknik yapmak yasaklandı. Pazar yeri kurulmayacak. Onun yerine pazarcı esnafı ürünleri mahallede dolaştıracak vatandaş evinin önüne gelen esnaftan alışveriş yapabilecek. Kasabada bulunan sanayi sitesinin faaliyeti durduruldu. Döğer’de bulunan Doğanay Tekstil Atölyesi’nin faaliyeti durduruldu. İnşaatı devam eden tekstil fabrikasının inşaatı ise devam edecek” kararları alındı.

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