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Afyonkarahisar-İzmir karayolunda biriken su uzun araç kuyrukları oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 21:20 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 15.

Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 15. kilometresinde yoğun yağmur nedeniyle yolda biriken sular uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Afyonkarahisar’da öğleden sonra başlayan yoğun yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte yaklaşık 3 saat devam eden yağmur, araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. Afyonkarahisar Uşak karayolunun 15 kilometresinde biriken su nedeniyle trafik bir süre tıkandı. Trafiğin tıkanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik güvenliğini sağlayarak, araçların tek şerit üzerinden ilerlemesini sağladı.
Öte yandan bölgeye gelen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri yol üzerinde biriken suyun tahliyesini sağladı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından trafik normal seyrine döndü. Yolda bir süre beklemek zorunda kalan araç sürücüleri trafiğin kilitlenmesine tepki gösterdi.

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