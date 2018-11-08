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Afyonkarahisar jandarmadan helikopterli denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 17:08 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, helikopter desteğiyle denetim yaptı.

Satılmış AKKAŞ- Afyonkarahisar, (DHA) AFYONKARAHİSAR İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, helikopter desteğiyle denetim yaptı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çay, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerinde helikopterle havadan denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren kontrollerde, kural ihlali yapanları havadan tespit eden jandarma ekipleri, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Denetimlerde bir araç trafikten men edildi.

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