Afyonkarahisar jandarmadan helikopterli denetim

Satılmış AKKAŞ- Afyonkarahisar, (DHA) AFYONKARAHİSAR İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, helikopter desteğiyle denetim yaptı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çay, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerinde helikopterle havadan denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren kontrollerde, kural ihlali yapanları havadan tespit eden jandarma ekipleri, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Denetimlerde bir araç trafikten men edildi.

