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Afyonkarahisar Kamp ve Karavan Turizmi Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 18:37 | Son Güncelleme

Sandıklı ilçesinde ilki gerçekleştirilecek festival için Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden karavan tutkunları kente gelmeye başladı - Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Tanır: - "Katılımcılar, bahar ayında olduğumuz için doğanın her rengini görebilecekler. 3 gün boyunca kamp ve karavancılarımız için dolu dolu etkinliklerimiz olacak"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ilki gerçekleştirilecek Kamp ve Karavan Festivali için Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden karavan tutkunları kente gelmeye başladı.

Anıtpark önünde toplanan karavancılar, 12-15 Nisan arasında Akdağ Tabiat Parkı'nda konaklayacak ve çeşitli faaliyetlere katılacak.

Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Tanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da turizmi çeşitlendirmek amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kamp ve karavan turizmi için Akdağ'ın çok uygun bir nokta olduğunu dile getiren Tanır, şöyle konuştu:

"Karavancılar özgür insanlardır. Onlar nerede keyiflenirlerse orada konaklar ve tatillerini yaparlar. Bu noktada biz de Afyonkarahisar'ın bir çekim merkezi olması için çalışıyoruz. Türkiye'de de karavancılarımız, farklı noktalarda yerler arıyorlar. Özellikle, konaklayabilecekleri güvenli noktalar ve doğal güzellikler arıyorlar. Şehrimizde de Akdağ, Eber Gölü ile Frig Vadisi, kamp ve karavan turizmine uygun noktalarımız arasındadır. Bu bağlamda kamp ve karavan festivalimizi başlattık."

-"Çok keyifli zamanlar geçirecekler"

Tanır, Akdağ'daki festival kapsamında 30'un üzerinde kamp çadırı kurulacağını ve 30 ile 50 arasında karavancı geleceğini vurguladı.

Akdağ'ın Trabzon Uzungöl ile Aladağ'daki Gölcük'e benzediğini söyleyen Tanır, "Akdağ'da hem doğal güzellikler hem de göl var. Ayrıca katılımcılar, bahar ayında olduğumuz için doğanın her rengini orada görebilecekler. 3 gün boyunca kamp ve karavancılarımız için dolu dolu etkinliklerimiz olacak. Kısacası çok keyifli zamanlar geçirecekler. İnşallah, bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalin ilerleyen yıllarda da devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız da Afyonkarahisar'daki festivale Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden kamp ve karavancıların gelmeye başladığını belirtti.

Festivalin 20 gün gibi kısa bir sürede hazırlandığına değinen Yıldız, şunları kaydetti:

"Trabzon, Ordu, İzmir, İstanbul ve Trakya'dan yaklaşık 30 karavan gelecek. Fazla da olabilir. Yine 30'un üzerinde de doğasever de kamp kuracak. Festival, karavan turizminin tanınması için çok önemli. Etkinliği düzenleyen Afyonkarahisar Valiliğine teşekkür ediyoruz. İlerleyen dönemde Akdağ'ın bir kamp merkezi olması için de çalışmalar yapılıyor."

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Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Mehmet Tanır kamp karavan

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