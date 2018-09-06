Afyonkarahisar kent maketi açıldı

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR'ın 1900 yıllarını anlatan ve içerisinde Afyon Kalesi ile tarihi evlerin yer aldığı Kent Maketi ve fotoğraf sergisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Afyonkarahisar Belediyesi ile Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen ve Afyonkarahisar'ın 1900'lü yıllarını anlatan 'Kent Maketi', fuar alanında hizmete açıldı. Açılışa, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 'Kent Maketi' hakkında açılış törenine katılanlara bilgiler veren mimar Büşra Köker, Afyonkarahisar Kent Maketi'nin, Zafer Kalkınma Ajansı ile Sosyal ve Beşeri Kalkınmayı Destekleme Projesi kapsamında gerçekleştiğini söyledi. Köker, Kent Maketi 1890- 1930 yılları arasındaki günümüz kentsel sit alanını kapsayacak şekilde tasarlandı. Maket alanı kuzeyde Milli Birlik Caddesine, güneyde Hıdırlık Tepesine, doğuda İmaret Camisine, batıda Taşpınar Mahallesi'ne kadar uzanmaktadır. Maket alanı Burmalı, Akmescit, Taciahmet mahallelerinin tamamını, Dumlupınar, Karaman, Marulcu, Fakıpaşa Taşpınar, Yarenler ve Yunus Emre mahallelerinin ise kısmen içine alıyor. 1100 ölçekli inşa edilen kent maketi, 13.5 metreye 8.5 metre boyutlarında olup, 114.75 metrekarelik bir alana sahiptir dedi. TÜRKİYE'DE TEK Maket üzerinde toplam 1948 yapı bulunduğunu dile getiren Köker, toplamda 11 bin 500 metrekarelik bir alanın yüz kat küçültülmüş olarak imal edilen maketin, bu boyutu ile Türkiye'de tek olduğunu söyledi. KENT MAKETİNİ İNCELEDİLER Mimar Köker'in konuşmasının ardından Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve beraberindeki protokol üyeleri Kent Maketi'nin açılış kurdelesini kesti. İlk olarak Afyonkarahisar'ın 1900'lü yıllarını anlatan fotoğraf sergisini inceleyen Vali Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonda Kent Maketi'ni gezdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, geçmişi görmenin bu günler için ilham kaynağı olduğunu ifade etti. Tutulmaz, 1900'lü yıllarda Afyonkarahisar'ın durumunu gördük bu maketle. Aslında bir kısmımız için, bunu yerinde yaşayanlar için geçmişi tanıma, ülkemiz için de 1900'lü yıllar çok önemli. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda Kurtuluş Savaşı'nın en önemli aşamalarından birisi ilimizde geçmiştir. İlimizde bulunan o günkü yapıları görmek, o günkü yaşam biçimini görmek, bize bu günler için bir ilham kaynağı oluyor. Bu kalkınma ajansımızın ve belediyemizin önemli bir çalışması. Her geçen gün ilimizin turizm açısından artan ilgisini farklılaştırmamız gerekiyor. Bu çalışma da onlardan bir tanesi oldu. İlimize gelen yabancıların daha fazla ilimizde kalabilmeleri adına bu tür farklı aktiviteleri farklı sergi alanlarını açmamız gerekiyor. Bu yıl Yumurta Müzesi'ni açtık. Geçen yıllarda açılan değişik müzeler var. Yine geçen yıl İstiklal Tanıtım Merkezinde panoramik müzenin açılışı yapılmıştı. Buna benzer çok sayıdaki eserlerle misafirlerimizi daha uzun süre ilimizde vakit geçirtebileceğiz. İlimizin tarihine ve ülkemizin tarihine de buradan bakabileceğiz dedi. TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ Proje çalışmalarına 1 yıl önce başladıklarını dile getiren Başkan Çoban da Kent Meydanı için titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Çoban, şöyle dedi Kendi alanıyla ilgili benzerleri var. Ama büyüklük bakımından Türkiye'de bir ilki yaşatıyor ve benzeri yok. Şimdilik fuar alanımızda sergiledik. Ancak yeni yapacağımız Kent Müzesine veya Kent Meydanına taşımak istiyoruz. Çünkü bizim sistem taşınabilir bir sistem. Ben tüm Afyonkarahisarlıları bu maket müzemizi görmeye davet ediyorum. Çünkü özellikle orta yaş üzerindeki insanlar için çok güzel bir tarihe gitme yolculuğu olacak. Gençlerimiz ve çocuklarımız için de 100 yıl önce Afyonkarahisar nasılmış onları görme fırsatı bulacak. Herkesi bu maket müzemizi gezmeye ve görmeye davet ediyorum. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

