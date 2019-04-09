Afyonkarahisar Kitap Fuarına hazırlanıyor

Afyonkarahisar’da bu yıl 2.’si düzenlenecek olan Kitap Fuarı’na çocuk yazarlar damga vuracak. 150’nin üzerinde yazarın okuyucularla buluşacağı fuar 10 gün sürecek.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören Afyonkarahisar Kitap Fuarı’nın 2.’si 12-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yüzlerce yayın evi ve yazarın yanı sıra çocuk yazarlarında yer alacağı fuara Afyonkarahisar ve ilçelerinden 80 bin öğrencinin gelmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar Kitap Fuarı Koordinatörü Mehmet Abdioğulları, kitap fuarlarının yayılmaya başladığını belirterek, bu yıl ‘Buluşma Noktamız Kitap’ sloganıyla düzenlenen fuara 150’inin üzerinde yazarın katılacağını bildirdi. Abdioğulları, “Faaliyet alanımız Kitap Fuarları üzerinedir. Burdur ve Afyonkarahisar’da düzenlemiş olduğumuz fuarlar yurdun her tarafına yavaş yavaş yayılmaya başlamıştır. Geçen sene yine Afyonkarahisar Valimiz Mustafa Tutulmaz öncülüğünde başlatmış olduğumuz ve ‘Her Çocuk Bir Fidandır’ sloganıyla çıkmış olduğumuz yolda bu senede ‘Buluşma Noktamız Kitap’ sloganıyla Afyonkarahisar Kitap Fuarı’nın 2.’sini düzenlemekteyiz. Fuarımıza şuana kadar 130’a yakın yayınevi, 150’nin üzerinde yazarımızın söyleşi ve imza günleri düzenleyeceği netlik kazanmıştır. Muhtemelen 150 binin üzerinde de ziyaretçi beklemekteyiz. Bunların 70-80 bini okullarımızdan gelmektedir. Valimiz Mustafa Tutulmaz’ın bu anlamda ciddi emek ve katkıları söz konusu” dedi.

İlçelerden 80 bina yakın öğrencinin fuara katılım sağlayacağını belirten Abdioğulları, “Geçen yıl kazasız, belasız çok güzel bir fuar atlattık. Bu senede renkli bir fuar atlatacağımızı düşünmekteyim. Çünkü yazar sayımız ikiye katladı, yayınevi sayımız ikiye katladı. Giderek büyüyecektir farımız. İlçelerimizde dahil olmak üzere taşıma sistemiyle bütün öğrencilerimiz bu fuara gelecek kitapla ve yazarlarımızla tanışacak. Bu anlamda gerçekten çok şanslıyız. Milli Eğitim Müdürümüze ve Valimize bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bu yıl ki fuarın favorisini çocuk yazarların oluşturduğunu ifade eden Abdioğulları, “İl Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen yerel yazarlarımızdan da 60’a yakın yerel yazarımız hem imza günü, hem söyleşi, hem okullarda seminer ve konferanslar düzenleyecekler. Geçen yıl ki yerel yazar sayımızla, bu yılki yerel yazar sayımıza baktığımızda iki katı bir artış var. Bunların en güzeli de okullar arası çocuklarımızın düzenlemiş olduğu yerel yazarlar platformumuz var. Çocuklarımız da kitap yazdı, onları da misafir ettireceğiz. Kitaba olan aşkı, yazmaya olan aşkı bir nebze de olsa gündemde tutmuş olacağız. Bu fuarın favorisi çocuk yazarlar olacaktır. Başta da söyledik, her çocuk bir fidandır, bu fidanlar geleceğin yazarlarını oluşturacaktır. 12-21 Nisan Tarihleri arasında fuarımız düzenlenecek ve 10 gün boyunca Afyonkarahisar Fuar Alanında halkımızla buluşacak” dedi.