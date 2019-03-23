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Afyonkarahisar lezzetleri yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:07 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması, 100’ün üzerinde yarışmacının katımıyla Karayolları Parkında yapıldı.Sosyal faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kent Konseyi, gelenek haline getirdiği Yöresel Yemek Yarışması’nı bu yıl dokuzuncu kez gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması, 100’ün üzerinde yarışmacının katımıyla Karayolları Parkında yapıldı.
Sosyal faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kent Konseyi, gelenek haline getirdiği Yöresel Yemek Yarışması’nı bu yıl dokuzuncu kez gerçekleştirdi. Karayolları Parkında yapılan yarışmaya, yoğun katılım oldu. Lezzetlerin yarıştığı yarışma, hamur işi, tatlı ve ana yemek olmak üzere üç kategoride yapılırken, yarışmacılar dereceye girmek için lezzet ve ikramda birbirleriyle yarıştı.
Yarışmanın jüri üyeliklerini Kent Konseyi Başkanı M. Emin Birliktir, Belediye Meclis Üyesi Günay Öztürk ve Murat Bilgici, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Güllü, Emir Murat Özdilek Teknik Anadolu Meslek Lisesinden; Önder Kaynak, Emrah İşisağ, AKÜ Meslek Yüksek Okulundan Öğretim Görevlisi Erkan Çelik, Öğretim Görevlisi Tansu Çelik, İl Kültür Turizm Müdürlüğünden Müdür Yardımcısı Adalet Atacan, Gurme İhsan Şengül, Lokantacılar Odasından Sami Çakmak, Aşçılar Federasyonundan Murat Başer, Bayram Likit, Tufan Köken, Ramazan Doruklu, Hüseyin Yalvaç ve Ali Rıza Kartal yaptı.
Amacımız yemek kültürümüzü geliştirmek
Kent Konseyi Başkanı M. Emin Birliktir, yarışmaya gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek yarışmacılara başarılar diledi. Yarışmaya, beklenenin üzerinde katılım olduğunu belirten Birliktir, bu yoğun katılımın, yarışmanın ne derece önem kazandığının göstergesi olduğunu söyledi. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen yarışmaya katılımın beklenenin üzerinde olduğunu ifade eden Birliktir,yarışmaya ev hanımlarının büyük rağbet gösterdiğini ifade etti. Jüri üyelerini ayrıca tebrik eden M. Emin Birliktir, yarışmanın amaçlarından bahsetti. Afyonkarahisar’ın ve güzel ülkemizin yemek kültürünü yaşatmak olduğunu kaydeden Birliktir, amacımız yemek kültürümüzü geriye değil, bilakis ileriye götürmek diye konuştu. Birbirinden lezzetli yemeklerin yarışmaya katıldığını ifade eden Birliktir, büyük bir ustalık ve özveriyle hünerlerini sergileyen yarışmacıları tebrik etti.
Yarışmada lezzet, koku, görünüş, sunuş, pişirme derecesi ve kıvam kriterleri göz önünde bulunduruldu. Jüri heyetinin değerlendirmesinin ardından Hamur işi kategorisinde
1. Ayşe Demir 2.Neriman Duman 3. Semiha Ergüer, tatlı kategorisinde 1. Yusuf Turna 2. Şerife Teksöğüt 3.Zehra Kuyumcu,
Ana yemek kategorisinde ise 1. Esin Çelik 2. Dilek Ketenci ve 3.Arife Kılıç oldu
birinci olan yarışmacılara 800 TL, ikinci olan yarışmacılara 600 TL ve üçüncü olan yarışmacılara ise 400 TL para ödülü verildi.

Afyonkarahisar lezzetleri yarıştı

Afyonkarahisar lezzetleri yarıştı

Afyonkarahisar lezzetleri yarıştı

Afyonkarahisar lezzetleri yarıştı

Afyonkarahisar lezzetleri yarıştı

Afyonkarahisar lezzetleri yarıştı

Afyonkarahisar lezzetleri yarıştı

Afyonkarahisar lezzetleri yarıştı

Afyonkarahisar lezzetleri yarıştı

Afyonkarahisar lezzetleri yarıştı

Afyonkarahisar lezzetleri yarıştı

Afyonkarahisar lezzetleri yarıştı

Afyonkarahisar lezzetleri yarıştı
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