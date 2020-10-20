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Afyonkarahisar merkezli 5 kentte FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 16:14 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik Afyonkarahisar merkezli 5 kentte yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Afyonkarahisar merkezli Muğla, Kars, Ankara ve Kocaeli’de 2’si muvazzaf, 2’si aktif görevdeki doktor ve 2’si de askeri okullardan ilişiği kesilen 6 şüpheliyi yakalamak için belirlenen adreslere polis tarafından operasyon düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik Afyonkarahisar merkezli 5 kentte yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Afyonkarahisar merkezli Muğla, Kars, Ankara ve Kocaeli’de 2’si muvazzaf, 2’si aktif görevdeki doktor ve 2’si de askeri okullardan ilişiği kesilen 6 şüpheliyi yakalamak için belirlenen adreslere polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda muvazzaf askerlerden S.A. ve H.K, doktor O.E.T. ile askeri okuldan ilişiği kesilen B.Y. yakalanırken, S.F. ile doktor olan H.B.K’nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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