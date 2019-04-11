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Afyonkarahisar merkezli hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

Ev ve iş yerlerinden yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ile para bulunan çelik kasaları çaldıkları öne sürülen 11 şüpheliden 10'u tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkezli 4 ilde hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 27 Ocak'ta bir evden çelik kasa çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olaya karışan şüphelilerin İstanbul'da ikamet ettiğini belirleyen ekipler, 24 noktadan alınan 187 saatlik kamera görüntülerini inceledi.

Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen ekipler, haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için Afyonkarahisar, İstanbul, Ankara ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlılardan 4'ü Ankara, 4'ü İstanbul, 3'ü de Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Şüphelilerin, farklı ev ve iş yerlerinden yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve para bulunan çelik kasaları çaldıkları ileri sürüldü.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Afyonkarahisar asayiş Emniyet hırsızlık polis tutuklama

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