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  4. Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi ve Antalya'daki 25 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen ilçedeki 24 adres ile Antalya'daki bir eve eş zamanlı olarak "Şafak Operasyonu" düzenleyen jandarma ekipleri, 25 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 110 gram eroin, 30 gram esrar, 1 tabanca ve çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Göz altına alınan 24 şüpheli, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Afyonkarahisar'daki Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezine (AMATEM) getirildi.

Antalya'da gözaltına alınan şüphenin ise Afyonkarahisar'a getirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin, işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AMATEM Sandıklı Uyşturucu operasyonu

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