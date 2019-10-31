HABER

Afyonkarahisar Mutfağı UNESCO’ya dahil oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 15:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar, gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) ’Yaratıcı Şehirler Ağı’na girdi.Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve kentteki sivil toplum kuruluşlardan oluşan ekibin, "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" ile ilgili uzun süredir devam eden çalışmaları başarılı sonuç verdi.

Afyonkarahisar, gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) ’Yaratıcı Şehirler Ağı’na girdi.
Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve kentteki sivil toplum kuruluşlardan oluşan ekibin, "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" ile ilgili uzun süredir devam eden çalışmaları başarılı sonuç verdi. Şehrin coğrafi işaret tescili almış lokum, sucuk, haşhaş, keşkek ile patatesli ekmeği başta olmak üzere yöresel lezzetleri ve tatlıları markalaşma yolundaki ilerleyişini sürdürüyor.
Zafer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Mutfağı’nın UNESCO ’Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olma sürecinin bir yıl önce başladığını söyledi. Valilik, Belediye Başkanlığı ile Zafer Kalkınma Ajansı’nın birlikte kurduğu 24 kişilik ekibin başarısının büyük olduğunu dile getiren Gümüşhan; "Afyonkarahisar Mutfağımız UNESCO ’Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmasıyla kentimizin lezzetleri tescillenmiş oldu. Artık Afyonkarahisarımız marka şehir olma yönünde ilerlemektedir. Bu başarıda, başta Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz başta olmak üzere, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz” dedi.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da Enerji Kentler Birliği ile Afyonkarahisar Belediyesinin birlikte düzenlediği "Yenilenebilir Enerji Sektöründe Belediyelerin Rolü" panelinde konuyla ilgili yaptığı konuşmada, kentin Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı olan UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edildiğini ifade ederek, "Türkiye’de gastronomi alanında UNESCO’ya Gaziantep ile Hatay’dan sonra dahil olan 3’üncü şehir Afyonkarahisar olmuştur. Yine geçtiğimiz günlerde de Termal Kentler Birliğine de dahil edilmişti. Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü artık şehirlerimizin markalaşması gerekiyor. Biz de Afyonkarahisarımızı marka şehir haline getirme gayreti içerisindeyiz. Bunun için il yöneticilerimiz, siyasilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızca önemli çalışmalar yaptık. Bunların sonuçlarını da bir bir almaya başladık” diye konuştu.

PARTNER Meğer sapık milyarder...Bomba iddia! Meğer sapık milyarder...Bomba iddia!
Sur Yapı Antalya’ya uluslararası ziyaretSur Yapı Antalya’ya uluslararası ziyaret
Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklamaBakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'de müdür, görevden alınıp memur olarak atandı

İBB'de müdür, memur olarak atandı

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Metin Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: PKK devleti hayalini TSK 8 günde yerle bir etti

Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: TSK 8 günde yerle bir etti

Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu aracındaki çakarı söktürdü

O isim de aracındaki çakarı söktürdü!

Son dakika: AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM 'Olağanüstü Hal Tedbirleri' ile ilgili 3 hükmü iptal etti

AYM'den OHAL kararı! 3 hüküm iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.