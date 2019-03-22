Afyonkarahisar polisi anaokulunu ziyaret etti

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nden bir grup personel, anaokulu öğrencileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Asım Kocabıyık Anaokulunda gerçekleştirilen programa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özer, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Ünüvar, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Halil İbrahim Küpeli, Temel Eğitim Şube Müdürü Muammer Demircan, Asım Kocabıyık Anaokulu Müdürü Ramazan Yıldız, polis memurları ve öğretmenler katıldı.

Emniyet Müdürlüğü personelini, ay yıldızlı tişörtler ve çiçekler ile karşılayan anaokulu öğrencileri, kahvaltı başlamadan önce İstiklal Marşı ve Bayrak Şiiri’ni okudu. Polisler ile birlikte kahvaltı yapan öğrenciler merak ettikleri soruları sorarak polis mesleği ile ilgili bilgiler öğrendi.

“Değerler Hareketi Projesi” kapsamında ‘7’den 77’ye biriz, beraberiz’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren Asım Kocabıyık Anaokulu Müdürü Ramazan Yıldız, İl Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Kahvaltı sonrasında polis ekipleri anaokulu öğrencileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.