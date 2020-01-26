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Afyonkarahisar Tabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 15:15 | Son Güncelleme

  Tabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadı Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk (25), temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vuruldu.

Tabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk (25), temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Sinanpaşa Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, dün Öğretmenler Mahallesi'ndeki evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vurularak, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Öztürk, eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince ambulansla Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Öztürk kurtarılamadı. Uzman Çavuş Gökhan Öztürk'ün naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirildi, burada yapılan işlemlerin ardından memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine gönderildi. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Diğer yandan cenazeyi almaya gelen Gökhan Öztürk'ün ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

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