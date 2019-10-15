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Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 13:51 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürü Arif Alpaslan (39), aracında ölü bulundu.

Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan aracında ölü bulundu

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürü Arif Alpaslan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yakınlarındaki Çatören Barajı'nda kendi aracında ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Arif Alpaslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Arif Alpaslan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Alpaslan'ın intihar ettiği üzerinde durulduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 5 yıldır görev yapan, son 2 yıldır da TEM Şube Müdürlüğü görevini yürüten Arif Alpaslan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA


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Afyonkarahisar TEM Şube Müdürü arif alpaslan

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