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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 12:40 | Son Güncelleme

Dana etinin kilogramı 27,50 - 29,50 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27,50 lira, en yüksek 29,50 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

27,50

29,50

Karkas et

HTS

16,60

29,00

Kemiksiz et

HTS

29,50

70,00

Buğday

HTS

1,24

1,42

Arpa

HMS

1,20

1,20

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Anahtar Kelimeler:
ATB dana eti

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