Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) –Afyonkarahisar Ticaret Borsasında dana etinin kilogramı en düşük 27,50 lira, en yüksek 29,50 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Dana eti
HTS
27,50
29,50
Karkas et
HTS
16,60
29,00
Kemiksiz et
HTS
29,50
70,00
Buğday
HTS
1,24
1,42
Arpa
HMS
1,20
1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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