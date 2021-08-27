Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin en düşük kilogramı 49,01 lira, en yüksek 75 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

49,01

75,00

Karkas et

HTS

35,65

36,29

Döner eti

HTS

57,26

57,26

Buğday

HMS

2,00

2,80

Arpa

HMS

2,40

2,40

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili



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