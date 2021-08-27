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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

27.08.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemiksiz etin kilogramı 49,01-75 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin en düşük kilogramı 49,01 lira, en yüksek 75 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

49,01

75,00

Karkas et

HTS

35,65

36,29

Döner eti

HTS

57,26

57,26

Buğday

HMS

2,00

2,80

Arpa

HMS

2,40

2,40

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cuma

İmsak
04:47
Sabah
06:15
Öğle
13:04
İkindi
16:46
Akşam
19:44
Yatsı
21:06

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Cuma

Erdem Eczanesi
Merkez
Mert Eczanesi
Merkez
Nüket Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Basmakci
Hayat Eczanesi
Bolvadin
Yasam Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
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