Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin en düşük kilogramı 49,01 lira, en yüksek 75 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kemiksiz et
HTS
49,01
75,00
Karkas et
HTS
35,65
36,29
Döner eti
HTS
57,26
57,26
Buğday
HMS
2,00
2,80
Arpa
HMS
2,40
2,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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