YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

30.12.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sucuğun kilogramı 79-103,31 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 79 lira, en yüksek 103,31 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

79,00

103,31

Kemiksiz etHTS

64,66

190,00

Beyaz haşhaş

HMS

37,00

37,90

Buğday

HMS

2,80

2,80

Arpa

HMS

1,80

3,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkatOmicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkat
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Afyonkarahisar'da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildiAfyonkarahisar'da 6 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:09
Öğle
13:05
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:15

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Meryem Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Bızım Eczanesi
Bolvadin
Şifa Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.