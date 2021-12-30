AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 79 lira, en yüksek 103,31 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

79,00

103,31

Kemiksiz etHTS

64,66

190,00

Beyaz haşhaş

HMS

37,00

37,90

Buğday

HMS

2,80

2,80

Arpa

HMS

1,80

3,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili



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