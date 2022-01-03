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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

03.01.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dana etinin kilogramı 61-64 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 61 lira, en yüksek 64 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

61,00

64,00

Karkas etHTS

45,00

69,30

Beyaz haşhaş

HMS

39,00

40,00

Buğday

HMS

3,00

4,80

Arpa

HMS

3,00

4,20

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazartesi

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Merkez
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