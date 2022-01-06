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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

06.01.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karkas etin kilogramı 36-62,93 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 36 lira, en yüksek 62,93 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

36,00

62,93

Beyaz haşhaşHMS

40,00

40,00

Kırık buğday

HTS

3,60

4,45

Buğday

HMS

3,70

5,65

Arpa

HMS

3,20

4,65

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:09
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
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Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cumartesi

Afyon Eczanesi
Merkez
Aylin Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
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Basmakci
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
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