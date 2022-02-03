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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

03.02.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 72 lira, en yüksek 115 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

72,00

115,00

Karkas et

HTS

35,00

70,00

Buğday

HMS

2,00

5,26

Arpa

HMS

3,50

4,20

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Afyonkarahisar

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