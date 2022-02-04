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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

04.02.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 77, en yüksek 82 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:​​​​​​​

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

77,00

82,00

Karkas et

HTS

43,00

67,00

Buğday

HMS

2,50

4,30

Arpa

HMS

2,50

2,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 4 Şubat Cuma

İmsak
06:31
Sabah
07:54
Öğle
13:17
İkindi
16:04
Akşam
18:29
Yatsı
19:48
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