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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

07.02.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemiksiz etin kilogramı 73-205 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 73 lira, en yüksek 205 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

73,00

205,00

Döner etiHTS

62,50

76,00

Karkas etHTS

49,00

70,00

Buğday

HMS

2,50

4,30

Arpa

HMS

2,40

3,75

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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