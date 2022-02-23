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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

23.02.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sucuğun kilogramı 98,19 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 98,19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

98,19

98,19

Karkas etHTS

50,50

70,00

Kuzu etiHTS

69,00

70,00

Buğday

HMS

4,00

4,50

Arpa

HMS

3,50

3,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 23 Şubat Çarşamba

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