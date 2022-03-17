AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda piliç döner etinin kilogramı 32,39 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Piliç döner eti

HTS

32,39

32,39

Tavuk etiHTS

12,35

12,35

Mavi haşhaşHMS

27,60

27,60

Buğday

HTS

5,11

5,11

Yumurta

HTS

1,17

1,17

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili



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