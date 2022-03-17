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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

17.03.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda piliç döner etinin kilogramı 32,39 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Piliç döner eti

HTS

32,39

32,39

Tavuk etiHTS

12,35

12,35

Mavi haşhaşHMS

27,60

27,60

Buğday

HTS

5,11

5,11

Yumurta

HTS

1,17

1,17

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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05:35
Sabah
06:57
Öğle
13:11
İkindi
16:35
Akşam
19:15
Yatsı
20:32
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