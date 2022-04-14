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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

14.04.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 82 lira, en yüksek 83 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

82,00

83,00

BuğdayHTS

5,30

5,75

ArpaHMS

2,67

4,80

Buğday unu

HTS

4,00

8,00

Kepek

HMS

3,00

4,10

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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