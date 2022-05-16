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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

16.05.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 75,50 lira, en yüksek 85,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

75,50

85,50

Çerezlik ayçiçeğiHMS

14,95

14,95

YemHTS

5,86

7,65

Dana karkas kesim

HTS

85,00

85,00

Buğday

HTS

5,99

5,99

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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