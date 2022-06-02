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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

02.06.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 125 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

125,00

125,00

Karkas etHTS

83,00

125,00

Buğday unuHTS

7,06

7,92

Arpa

HTS

6,40

6,40

Yem

HTS

4,00

6,80

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Öğle
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Akşam
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