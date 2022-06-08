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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

08.06.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında yemin kilogramı en düşük 4,56 lira, en yüksek 9,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Yem

HTS

4,56

9,60

KepekHTS

4,10

4,35

Buğday unuHTS

5,20

5,40

Arpa

HTS

5,30

5,30

Kırık buğday

HTS

5,40

5,40

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 8 Haziran Çarşamba

İmsak
03:36
Sabah
05:26
Öğle
13:02
İkindi
16:56
Akşam
20:28
Yatsı
22:09
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