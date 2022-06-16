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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

16.06.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 131,51 lira, en yüksek 170,22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

131,51

170,22

Karkas etHTS

95,00

97,00

Kemiksiz etHTS

106,09

106,09

Buğday

HTS

6,52

7,50

Arpa

HTS

7,33

7,33

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:25
Öğle
13:03
İkindi
16:58
Akşam
20:32
Yatsı
22:14
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

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