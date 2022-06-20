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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

20.06.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en düşük 92,44 lira, en yüksek 162,18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

92,44

162,18

Karkas etHTS

81,00

140,00

Kemiksiz etHTS

100,00

320,00

Buğday

HTS

6,87

6,99

Soya

HTS

13,99

13,99

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

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03:34
Sabah
05:26
Öğle
13:04
İkindi
16:59
Akşam
20:33
Yatsı
22:16
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