Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 120 lira, en yüksek 130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
HTS
120,00
130,00
Kemiksiz etHTS
160,00
260,00
Karkas etHTS
75,42
150,00
Kuzu eti
HTS
94,00
108,00
Arpa
HTS
5,00
5,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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