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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

08.07.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 120 lira, en yüksek 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sucuk

HTS

120,00

130,00

Kemiksiz etHTS

160,00

260,00

Karkas etHTS

75,42

150,00

Kuzu eti

HTS

94,00

108,00

Arpa

HTS

5,00

5,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
sucuk

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:45
Sabah
05:33
Öğle
13:08
İkindi
17:02
Akşam
20:33
Yatsı
22:13
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