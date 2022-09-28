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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

28.09.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 124,99 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Dana eti

HTS

124,99

124,99

Kemiksiz etHTS

140,00

175,00

Kuzu etiHTS

79,00

80,00

Buğday

HMS

7,00

7,00

Arpa

HMS

5,90

6,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
buğday dana eti

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:44
Öğle
12:54
İkindi
16:15
Akşam
18:54
Yatsı
20:10
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