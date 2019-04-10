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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Boztepe’den Başkan Bozkurt’a hayırlı olsun ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 16:38 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Boztepe’den Başkan Bozkurt’a hayırlı olsun ziyareti

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden güven tazeleyen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Bozkurt ile bir süre hasbihal eden Vali Yardımcısı Boztepe, akabinde gündem hakkında fikir alışverişlerinde bulundu. Boztepe, 3. dönem Şuhut Belediye Başkanlığında güven tazelemesi dolayısıyla Başkan Bozkurt’a hayırlı olsun dileklerini sunarak ziyaretini sonlandırdı.

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