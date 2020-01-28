Afyonkarahisar ve Konya arasında 'domuz eti' tartışması

Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük, kentteki 2 lokantada domuz eti tespit edilmesinin ardından yaptığı açıklamayı eleştiren Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu'na yanıt verdi. Yörük, "Bu memlekette gıda terörizmine geçit vermeyeceğiz. Suçluyu saklamaya çalışan herkesi de ortaya çıkartacağız. Mesele zaten bakanlığa sirayet etmiş durumda" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladığı listede, Afyonkarahisar'da hizmet veren 2 lokantanın ürünlerinde domuz eti tespit edildiği belirtildi. Olayın geniş çaplı araştırıldığını belirten Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük ise yaptyığı açıklamada, ilk incelemelerinde kebap ürünlerinde domuz eti bulunmadığını ancak Konya'dan bir aracı tarafından temin edilerek kente getirilen koyun kuyruk yağı içerisinde domuz ürünü bulunduğunu söyledi. Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu, Yörük'ün açıklamasını yalanlayarak, özür dilememesi halinde iftira davası açacaklarını bildirdi.

'MESELEYİ CİDDİYETLE VE HASSASİYETLE ELE ALMAYI SEÇTİK'

Afyonkarahisar ve Konya arasında devam eden tartışma, İbrahim Yörük'ün bugün yaptığı açıklamayla devam etti. Yörük, "Geçen günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesinde ilimizde bulunan 2 lokantamız, Adana kebabı ürününde domuz eti bulunması nedeniyle ifşa edilmiştir. Oda olarak her zaman halk sağlığını ilgilendiren meselelere dikkatle yaklaştık. İncelememiz sonucunda elde ettiğimiz bilgileri de kamuoyu ile paylaştık. Bizim bu bilgilere ulaşmamız, birilerini rahatsız etmiş. Bizi dava etmekle tehdit etmeye kadar uzanan bir garip basın açıklaması yapılmıştır. Biz yaptığımız açıklamanın arkasındayız, isteyen istediği yere şikâyette bulunabilir, bu tür kuru tehdit ve ithamlara pabuç bırakmayız. Bizim amacımız bağcıyı dövmek, bir ilin tüm esnafını zan altında bırakmak değil, bilakis maddi gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Konya Odası'na da bir araştırma yapmalarını tavsiye ederiz. Çünkü ifşa listesi açıklandığında biz kimseyi temize çıkartmak için değil resmi bilginin doğruluğunu ve meselenin kaynağını tespit etmek maksadıyla inceleme yaptık. Bu incelemeyi de her kasanın içinde çürük meyveler bulunabileceği ihtimalini göz önüne alarak yaptık. Yoksa biz de bilirdik, 'İlimizde kesinlikle böyle bir olay, olgu yoktur' demeyi, ancak böyle asılsız bir savunma yerine meseleyi ciddiyetle ve hassasiyetle ele almayı seçtik. Çünkü bu meselenin bir ucunda halk sağlığı bir ucunda esnafımızın kaygıları bir ucunda itibarımız bir ucunda da dini hassasiyetler vardır" diye konuştu.

'BU MESELENİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydeden Yörük, şöyle konuştu:

"Konya Oda Başkanı'mızın yaptığı açıklamada bahsettiği elisa tekniği eksik bir bilgi olabilir. Çünkü bu gibi ette tür tayini teknikleri için bakanlık elisa metodu yanında PCR ve DNA-micro array metotlarını da kullanmakta ve analizin yapıldığı laboratuvarda hangi metoda ilişkin teknik ekipman varsa o kullanılarak yapılmasını talimatlandırıyor. Bu moleküler metotlar sadece et proteini tabanlı olmayıp, bazı diğer bileşenlerin ölçümünü de öngörebiliyor. Dolayısıyla bakanlığın da bu konuda domuz yağı tespiti açısından konuyu aydınlatması gerekir. Görüldüğü üzere Konya Oda Başkanı'mızın konuyu tamamen ciddiyetten ayrılarak, iki ilin birbiriyle husumetine indirgemesini gerektirecek bir durum yoktur. Böyle davranarak sadece esas meseleyi gündemden kaçırıp, yerine bayağı bir tartışma bırakır. Meselenin özü ilimizde çıktığı ifşa edilen ürünün temininin nereden yapıldığıdır."

'SUÇLUYU SAKLAMAYA ÇALIŞAN HERKESİ ORTAYA ÇIKARTACAĞIZ'

Açıklamalarında kimseyi hedef almadıklarını, ancak Konya Kasaplar Odası'ndan yapılan açıklamanın doğrudan Afyon Kasaplar Odası'nı, temsil ettiği esnafı ve geleneksel değerleri hedef aldığını savunan İbrahim Yörük, şöyle dedi:

"Bu konuyla ilgili bizler de esnafımızın haklarını korumak maksadıyla hukuki bir inceleme yapmaktayız. Bu domuz yağının kaynağı bulunana ve suçluları her kim olursa olsun ve ister Afyon, ister Konya, ister başka bir il olsun, kökü bulunup, cezalandırılmaları sağlanana kadar tüm gücümüzle takipçisi olacağız. Bu memlekette gıda terörizmine geçit vermeyeceğiz. Suçluyu saklamaya çalışan herkesi de ortaya çıkartacağız. Mesele zaten bakanlığa sirayet etmiş durumdadır. Yasal ve hukuki tüm girişimleri yapmaktayız, bakanlık sürecini de dikkatle değerlendirmekteyiz. Ve tüm bu sorumlulukların yanında ticari itibar, kişisel hak ve özgürlükler, tüzel kişiliklerin haklarını da göz önünde tutmaktayız."

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