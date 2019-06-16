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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 13:08 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın (38) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA) - ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın (38) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca İdil ilçesindeki Cehennem Deresi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe' adı verilen operasyonda güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerle temas sağladı. Çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada yaralanan Jandarma Teğmen Şafak Evran, bölgeden helikopterle alınarak, Şırnak Asker Hastanesi'ne götürüldü. Evran, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak, şehit oldu. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonun devam ettiği belirtildi.
ACI HABER AİLEYE VERİLDİ
Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Yıprak beldesinde oturan babası Hayrullah ve annesi Yeter Evran'a, Kaymakam Selami Kapankaya ve beraberindeki heyet tarafından verildi. Şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrakları asılırken, haberi alan yakınları ve bölge halkı da taziyeye geldi. Oğullarının şehit olduğu haberinini alan anne- baba, büyük üzüntü yaşarken, yakınları da gözyaşı döktü.
Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın, ailenin 2 çocuğundan küçüğü olduğu belirtildi. Uzman çavuş olarak 2007 yılında göreve başlayan Evran'ın, sonra teğmenlik rütbesine yükseldiği kaydedildi. Son atamalarla birlikte Şırnak'tan Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne tayini çıkan şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin, eşi Canan, çocukları Doruk ve Ada ile Şırnak'ta oturduğu belirtildi.

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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştüAfyonkarahisar'a şehit ateşi düştüAfyonkarahisar'a şehit ateşi düştüAfyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

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