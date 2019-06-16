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Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 13:19 | Son Güncelleme

Şırnak’ın İdil ilçesinde Cehennem Deresi bölgesinde güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çıkan çatışmada Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Yıprak köyü nüfusuna kayıtlı Teğmen Şafak Evran şehit düştü.Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca İdil ilçesindeki Cehennem Deresi bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi.

Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü

Şırnak’ın İdil ilçesinde Cehennem Deresi bölgesinde güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çıkan çatışmada Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Yıprak köyü nüfusuna kayıtlı Teğmen Şafak Evran şehit düştü.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca İdil ilçesindeki Cehennem Deresi bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. ’Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe’ adı verilen operasyonda güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirilirken, çatışmada yaralanan Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Yıprak Köyü nüfusuna kayıtlı Jandarma Teğmen Şafak Evran bölgeden helikopterle alınarak Şırnak’ta bir hastaneye kaldırıldı. Yaralanan Evran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehidin acı haberi, Yıprak köyünde bulunan ailesine ulaştı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken evin önünde de ambulans ve sağlık ekipleri hazır bekletildi.
Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonun devam ettiği belirtildi.

Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü

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