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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 00:35 | Son Güncelleme

 BARIŞ Pınarı Harekatı'nda, askeri aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın (22) acı haberi, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyünde oturan ailesine ulaştı.

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- BARIŞ Pınarı Harekatı'nda, askeri aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın (22) acı haberi, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyünde oturan ailesine ulaştı.
Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'ya, saat 17.00 sıralarında, askeri personelin kullandığı araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Akkaya, Şanlıurfa'daki bir hastaneye getirilerek tedaviye alındı. Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
ACI HABER AİLEYE ULAŞTI
Mustafa Akkaya'nın acı haberi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyünde oturan annesi Döndü Akkaya (46), babası Taner Akkaya'ya (50) ve 3 kardeşine İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, İkmal ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli Albay Fatih Düztaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin ile beraberindekiler tarafından verildi.
Acı haberi alan Akkaya ailesi yasa boğuldu. Şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları ve komşular da eve akın etti. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın cenazesinin yarın ikindi vakti memleketi Karaağaç köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

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