Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)

BİR AY SONRA ANKARA'YA GİDECEKLERDİ

Şırnak'ın İdil ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın matematik öğretmeni olan eşi Canan Evran'ın sosyal medya hesabından 7 Haziran'da yaptığı paylaşım yürek burktu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın son atamalarıyla Ankara'ya görevlendirilen Şafak Evran ve ailesinin Şırnak'ta çektirdiği fotoğrafları 'Şırnak'ta son zamanlar' diye paylaştığı görüldü. Şehidin eşi Canan Evran, "Yeni adresimiz belli oldu. Ankara umarım çok hayırlı olur" paylaşımında da bulundu. Şehit Şafak Evran ve ailesinin yaklaşık bir ay sonra Şırnak'tan ayrılıp, Ankara'ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Diğer yandan Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesinin yarın öğle vakti Dinar ilçesine bağlı Yıprak beldesinde toprağa verilmesi yönünde hazırlık yapıldığı belirtildi.

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