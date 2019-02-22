Afyonkarahisar’da 100 çocuk bisiklet sahibi oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne bağışlanan 100 bisiklet ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtıldı.

Afyonkarahisar Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çocuklara bisiklet dağıttı. Bisiklet dağıtımına Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da katıldı. Afyonkarahisar Yarım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk bisiklet dağıtımıyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

Öztürk, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum derneğimizi bir ay önce ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında ihtiyacı olan ailelere verilmek üzere 100 adet bisiklet sözü vermişti ve bunu Afyonkarahisar Belediyesi ile iş birliği yaparak alabileceğimizi öğrendik. Bu konuda Başkanım üstüne düşen görevi yaptı. Bakanlıktan gelen para ile belediyemizin marifetiyle bisikletlerimizi aldık ve şimdi de çocuklarımıza dağıtıyoruz. Buradan bakanımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da katıldığı bisiklet dağıtımında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkürlerini iletti. Çoban, ”Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Afyonkarahisar’ı ziyaretinde program da gözükmemesine rağmen derneğimizin ısrarlı daveti üzerine buraya uğradı. Burada dernek başkanımızdan ve dernek müdürümüzden aldığı bilgilerden çok etkilendiğini, bu güzel faaliyetleri görmekten mutlu olduğunu belirtti ve çocuklarımıza 100 tane bisikleti derneğimiz aracılığı ile dağıtacağını söyledi. Yasal olarak derneğe para verilemediğinden belediyemize bu konuda talimat verdi ve dernekle işbirliği içerisinde dağıtılmasını söyledi. Ankara’ya gider gitmez bisiklet parasını gönderdi ve belediyemizin satın alma birimi de bisikletleri satın alarak Yarım Elma Derneğimize teslim etti. Bu titiz çalışmaları için müdürümüz Seydi beye ve başkanımız Erol beye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra çocuklarda ilk kez bisiklet sahibi olduklarını belirterek çok mutlu olduklarını ifade etti.



