Afyonkarahisar’da 118 bekçi göreve başladı

Afyonkarahisar’da şehir güvenliğinde görev alacak 150 çarşı ve mahalle bekçisinden 118’i düzenlenen törenle görevlerine başladı.

İçişleri Bakanlığı önleyici emniyet hizmeti kapsamında çarşı ve mahalle bekçilerinin yeniden göreve başlatılması konusunda vatandaşlardan gelen isteğe kayıtsız kalmayarak bekçi alımı başlatmıştı. 2017 yılından bugüne kadar yapılan bekçi alımları ile illerde çarşı ve mahallerde vatandaşların can ve mal güvenliğini korumada artık bekçiler de görev yapıyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar’da görev alacak 150 bekçiden 118’i eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı. Kalan 32 çarşı ve mahalle bekçisi yasal işlemleri tamamlandıktan sonra görevlerine başlayacak. İl ve ilçelerde görev yapacak 118 çarşı ve mahalle bekçisi için Polisevinde tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, emniyet mensupları ve bekçiler katıldı.

"Verilen vergilerle kamunun ihtiyacı gideriliyor"

Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, “Biz kamu görevlileri olarak vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamakla görevli kişileriz. Bunun karşılığında da devlet bize belirli bir ücret veriyor. Devlete bu kaynağı da vatandaşlarımız veriyor. Verilen vergilerle kamunun ihtiyacı gideriliyor. Bu açıdan biz vatandaşlara hizmet etmekle yükümlüyüz. Vatandaş bizden güvenliğinin sağlanmasını bekliyor. Bu güvenliği sağlarken de ilkelerimizin olması gerekir. Nasıl olsa devlet memuru oldum. Bundan sonra iş yapsam da olur, yapmasam da olur dediğiniz zaman kazancınızın karşılığını vermemiş olursunuz. Vatandaşlara karşı sorumluluğunuzu yerine getirmemiş olursunuz. Onun için iş ahlakınızı en üst düzeyde tutmanız gerekmektedir. İşe giderken başlayan iş ahlakı iş bitinceye kadar devam etmelidir. Kamu binaları, araçları, görev süresi en iyi şekilde kullanılmalı. İşinizi sevin. Ben 31 senedir işimi çok severek yaptığım için bugüne dek ne midem, ne de başım ağrıdı. Yorgunluk hissim de olmamıştır. İşinizi sevmediğinizde birçok sıkıntı beraberinde gelir. İşinizi sevmediğinizde bu hayat geçmez. İşinizin gereğini yapacak bilgi, birikim ve donanıma sahip olmanız gerekmektedir. İşini iyi yapan insanın hayatta her zaman yolu açıktır” ifadelerini kullandı.