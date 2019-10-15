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Afyonkarahisar’da , 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:47 | Son Güncelleme

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından, ‘15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü’ nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi.Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla empati yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Afyonkarahisar’da , 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından, ‘15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü’ nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi.
Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla empati yürüyüşü etkinliği düzenledi. Etkinliğe, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Yasin Evcin, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gülsüm Doğan, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İmaret Camii önünde toplan protokol üyeleri ve vatandaşlar gözlerini kapatarak, Zafer Meydanı’na kadar yürüdü. Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hakan Erdoğan yaptığı açıklamada, vatandaşların görme engelli bireylere karşı daha duyarlı olmalarını istedi. Başkan Erdoğan şöyle konuştu:
“Her yıl bu tarihte, bütün dünyada görme engellilerin karşılaştıkları zorlukları anımsatmak ve beyaz bastonun bir görme engelli için ne denli önemli olduğunu anlatmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Biz Farkındalık oluşturmak adına böyle etkinlikler düzenliyoruz. Biz beyaz bastonumuz ile varız, onunla geziyoruz. Görme engelliler olarak kaldırımlarda, sokaklarda yürümeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız bize biraz daha özverili ve anlayışlı davransınlar. Yolda yürürken, karşıdan karşıya geçerken bizlere yardımcı olsunlar yol versinler.”
Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Yasin Evcin ise, dikkat çekmek amacıyla yürüyüş yaptıklarını ifade etti. Evcin;
“Beyaz Baston Farkındalık Günü” nedeniyle etkinliğimizi bir yürüyüş başlattık. Buradaki amacımız toplumumuzda görme engellileri adına bir farkındalık oluşturmak. Toplum içerisinde engellilerimizin de pek çok etkinlikte ve sosyal etkinlikte yer alabilmeleri noktasında toplumumuzun dikkatini çekmek” dedi.

Afyonkarahisar’da , 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü

Afyonkarahisar’da , 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü

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