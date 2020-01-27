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Afyonkarahisar'da 156 sikke, obje ve toprak figürler ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da 156 sikke, obje ve toprak figürler ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, tarihi eser olduğu tahmin edilen 156 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'nın Seyhan ilçesinden gelecek bir kişinin, Afyonkarahisar'da elindeki tarihi eser niteliğindeki objeleri pazarlayacağı bilgisini edindi.

Harekete geçen ekipler, otobüs terminalinde kimliği tespit edilen S.G'yi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, tarihi eser olduğu sanılan 156 sikke, 72 metal obje, 23 yüzük, 2 pişmiş toprak figürü ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sikke tarihi eser kaçakçılığı Terminal

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